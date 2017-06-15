Спикер парламента и его заместитель будут присутствовать на сессии Венецианской комиссии

15.06.2017 12:44 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 16-18 июня посетит Венецию, где со своим первым заместителем Тамар Чугошвили будет присутствовать на 111-й сессии Венецианской комиссии.



Как сообщают в парламенте, на пленарном заседании будет обсуждено заключение, подготовленное Венецианской комиссией по проекту Конституционного закона Грузии. Вокруг этого вопроса пройдет дискуссия.



«...Мы изначально обещали, что все рекомендации Венецианской комиссии будут учтены и, разумеется, это обещание мы доведем до конца и исполняем. Соответственно, Конституция, которая будет вынесена на голосование в парламенте Грузии, будет в полном соответствии с европейскими стандартами, будет отлаженным документом и для нашей страны будет очень хорошей Конституцией. Об этом я заявляю с полной ответственностью потому, что все те замечания, которые высказаны Венецианской комиссией, в конечном итоге, будут учтены. Что касается нашей коммуникации с Венецианской комиссией, письменно информацию мы им уже предоставили. Завтра на встрече у нас будет дополнительно коммуникация, и я убежден, и эти замечания с их стороны будут учтены, особенно, технического характера. Остальное, напротив, мы учтем в рабочем процессе», - заявила пред отправкой в Венецию Тамар Чугошвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

