«Грузинская мечта» не желает менять избирательную систему - Нугзар Циклаури

15.06.2017 14:34 Член «Национального движения» Нугзар Церетели считает, что откладывание перехода на пропорциональную избирательную систему будет шагом, сделанным назад.



Как заявил Циклаури журналистам, блеф, что якобы «Грузинская мечта» хочет перейти на пропорциональную избирательную систему.



«Последние события свидетельствуют о том, что «Грузинская мечта» вообще не желает вносить изменений в плане перехода на пропорциональную избирательную систему. «Грузинская мечта» не хочет упразднять мажоритарную систему. Просто блеф, что якобы разные депутаты высказывают различные позиции в связи с переходом на пропорциональную систему. Мы хорошо знаем, как принимаются решения внутри этой политической силы. Сейчас просто дают высказываться разным мажоритариям, чтобы создать обстановку якобы есть разногласия. Вчера озвучена информация, что, возможно, отложится до 2024 года, что однозначно будет шагом, сделанным назад», - заявил Циклаури.



Как известно, правящая команда обсуждается вопрос об упразднении мажоритарной избирательной системы, а именно то, с какого года это должно произойти - с 2020 или 2024 года.















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