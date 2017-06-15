«Европейская Грузия» требует объяснений от премьер-министра

15.06.2017 14:46



"Европейская Грузия" считает чрезвычайно тревожной информацию Международной торговой палаты о нападениях на иностранные компании, и тех, кто стоят за этими нападениями. В палате не могут припомнить время в течение последних двадцати лет, когда осуществлялись такие обострившиеся нападения на иностранный бизнес.



"В условиях, когда основными проблемами страны являются всеобщая нужда, безработица, рост цен, и низкая экономическая активность, привлечение иностранных инвестиций имеет громадное значение для ускорения экономического роста, стабилизации цен, создания рабочих мест, и преодоления бедности"- заявил член "Европейской Грузии" Зураб Чиаберашвили.



По словам Чиаберашвили, правительство должно согласиться с программой, ориентированной на ускорение экономического роста, снижение безработицы, стабилизацию цен, и рост доходов граждан, которую представила "Европейская Грузия" в парламенте. В то же время "Европейская Грузия" заостряет внимание на следующие обстоятельства, указанные во вчерашнем заявлении Международной торговой палаты: премьер-министр не имеет политического веса, а "правительство Грузии не способно пресечь эти противоправные и незаконные действия", суд коррумпированный, и подчиняется давлению и шантажу со стороны тех "неконтролируемых субъектов" власти, которые правительство и премьер-министр не в состоянии контролировать.



В "Европейской Грузии" считают, что в условиях правления "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили произошла полная деградация судебной системы, у которой и без того были проблемы: суд стал не только исполнителем политических заказов Иванишвили, но и как явствуют немалые случаи, в нем глубоко внедрилась коррупция. Коррупционный скандал, связанный с судьей Назгаидзе, является четким примером этого тяжелейшего положения.



Результаты некомпетентной, неосмысленной, и вредительской политики "Грузинской мечты" уже отразились на замедлении экономического роста, снижении доходов, на то, что не создаются рабочие места в бизнес секторе. Вдобавок наступление на действующие в Грузии международные компании, и тем самым отпугивание десятков потенциальных инвесторов углубляет кризис, в который ввергло страну неформальное правление миллиардера Иванишвили"- говорят в "Европейской Грузии".



"Европейская Грузия" осознает, что преодоление кризиса и исправление проблем по всем направлениям, в том числе в судебной системе и экономике, возможно только после завершения управления "Грузинской мечты". В то же время "Европейская Грузия" напоминает обществу те конкретные шаги, например, приглашение в Верховный суд Грузии на определенный период опытных судей с международным авторитетом, и предоставление действующим в Грузии компаниям возможности использования международных арбитражных механизмов, о необходимости которых не раз говорили лидеры "Европейской Грузии", и которые по-прежнему остаются ключевыми вопросами программы партии.



На данном этапе задача "Европейской Грузии", препятствовать с использованием всех законных политических методов и правовых механизмов полному развалу институтов страны, нанесению ущерба ее имиджу на международной арене, ухудшению отношений с политическими и экономическими партнерами, поскольку цену за все это платят граждане Грузии. Такое положение дел весьма негативно отражается на низких доходах наших граждан, всеобщей нужде, безработице, росте цен. "Европейская Грузия" требует, чтобы премьер-министр Квирикашвили сделал публичное пояснение в связи с проблемами, о которых говорится в заявлении Международной торговой палаты.



















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