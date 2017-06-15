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Член Европарламента призвала власти Грузии к быстрому расследованию дела Мухтарлы


15.06.2017   14:58
«Президент Маргвелашвили верно отметил, что этот вопрос касается не только защиты прав человека, а речь идет и о защите государственности Грузии», - заявила член Европейского парламента Хейди Хаутала на пленарном заседании Европарламента, на котором рассматривается вопрос о задержании азербайджанского журналиста.

Как она отметила, это беспрецедентный случай.

«Дело касается двух партнеров Евросоюза – Грузии и Азербайджана. Президент Грузии Маргвелашвили верно отметил, что этот вопрос касается не только защиты прав человека, а речь идет и о защите государственности Грузии. Мы призываем Грузию, провести быстрое и прозрачное расследование, а Азербайджан – незамедлительно освободить Афгана Мухтарлы», - заявила Хейди Хаутала.

В Европарламенте сегодня состоится голосование по проекту резолюции Европарламента «Дело Мухтарлы и положение медиа в Азербайджане»






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