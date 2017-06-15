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ЕС поддерживает создание антикоррупционного суда в Украине


15.06.2017   15:33
13 июня Заместитель главы Представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен и глава Антикоррупционной инициативы Эка Ткешелашвили озвучили свою позицию, а именно поддержку идеи создания антикоррупционного суда в Украине. Антикоррупционная инициатива ЕС призвана укрепить потенциал и расширить возможности органов местного самоуправления, организаций гражданского общества и журналистов, ведущих расследования, в привлечении их к процессу борьбы с коррупцией.

"Сегодня сложно недооценить важное значение создания антикоррупционного суда в Украине”, – отметила Ткешелашвили.

Основной целью Антикоррупционной инициативы ЕС является реализация антикоррупционной политики в Украине. Это будет осуществляться, в частности, путем оказания поддержки не так давно созданным антикоррупционным органам, таким как НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре.

На особо важном значении сохранения независимости новых антикоррупционных органов настаивал и г-н Фреллесен, отметив: "Мы уверены, что Антикоррупционная инициатива ЕС внесет свой вклад в борьбу с коррупцией в Украине".

Антикоррупционная инициатива ЕС – это крупнейшая программа поддержки в сфере борьбы с коррупцией в Украине со стороны ЕС. Ее реализацией занимается Датское агентство международного развития (DANIDA). Бюджет инициативы на три года составляет 15,84 млн. евро. Другими двумя компонентами инициативы является поддержка новосозданных антикоррупционных органов и предоставление международной экспертизы антикоррупционному комитету Верховной Рады Украины.






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