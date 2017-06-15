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ЕС призывает Украину продолжать реформы по укреплению защиты прав человека


15.06.2017   15:41
13 июня в Киеве Европейский Союз и Украина провели ежегодный Диалог по вопросам прав человека. Официальные лица, представляющие стороны, обсудили нынешнюю ситуацию с правами человека в Украине, а также прогресс, достигнутый со времени проведения последнего диалога в июле 2016 года. ЕС и Украина выразили серьезную обеспокоенность дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове, а также осудили нарушения и злоупотребление полномочиями в сфере прав человека на тех территориях Донецкой и Луганской областей, над которыми власти Украины не имеют полного контроля. В ЕС также призвали к безотлагательному освобождению незаконно задержанных граждан Украины в России и на Крымском полуострове.

По ходу встречи ЕС и Украина обсудили пути защиты прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и приветствовали проведенную работу Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.

ЕС и Украина обсудили вопросы предотвращения жестокого обращения и пыток, а также то, как нынешние реформы в правоохранительной сфере содействуют укреплению защиты прав человека в Украине. ЕС также призывает к дальнейшему прогрессу в расследовании преступлений, совершенных во время протестов на Майдане, и актов насилия в Одессе 2 мая 2014 года.

В ЕС подчеркнули особо важное значение гармонизации избирательного законодательства и назначения членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых уже истек.

Обе стороны отмечали важную роль, которую играют свободные и независимые медиа. Обсуждения велись и на тему путей повышения безопасности журналистов и медиа, включая и пути решения вопроса публикации личных данных журналистов на украинских вебсайтах.

На повестке дня Диалога стояла также и тема анти-дискриминационной политики, включая права ЛГБТИ-сообщества и представителей этических, лингвистических, религиозных и национальных меньшинств, а также права детей.






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