ЕС и МОМ помогают пограничникам Грузии предотвращать незаконную миграцию

15.06.2017 15:54 Финансируемый ЕС проект "Больше для большего" и Международная организация по миграции (МОМ) провели в Ахалцихе учебный курс для пограничной, патрульной и центральной уголовной полиции Грузии. 20 офицеров, принимающих участие в тренинге, узнали больше о грузинском законодательстве, регулирующем вопросы незаконного провоза мигрантов, о региональном и международном контексте и том, как выявлять незаконно перевозимых мигрантов и организаторов такой контрабандной деятельности. Пограничники также прошли тренинг по вопросам обмена трансграничной информацией и предотвращении преступности.



Место проведения тренингового курса было выбрано не случайно: большое количество случаев нелегального пересечения границы из Грузии в Турцию происходит именно в Самцхе-Джавахетском районе. Количество мигрантов, незаконно перевозимых через границу из Грузии в Турцию, однозначно снизилось после достигнутого пика в конце 2015 года, однако, безусловно, ясно, что Грузия остается транзитной страной-целью для группировок организованной преступности, которые перевозят мигрантов в Турцию из стран Азии и Африки.



В Грузии как и ранее общее число успешных случаев судебного преследования мигрантов за незаконное пересечение границы превышает количество аналогичных успешных дел по отношению к организаторам таких этой незаконной деятельности. МОМ и ЕС продолжают настаивать на необходимости смещения внимания правоохранительных органов в сторону организованной преступности и организаторов незаконных перевозок, вместо того, чтобы фокусироваться на часто запуганных, уязвимых и несчастных мигрантах.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

