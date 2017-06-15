ЕС разочарован медленным прогрессом Украины в реформе законодательства по правам интеллектуальной собственности

15.06.2017 16:09 8 июня 2017 года ЕС и Украина провели встречу для оценки прогресса Украины в проведении реформы законодательства в сфере прав интеллектуальной собственности. Представители ЕС настаивают, что существующая ситуация с организациями коллективного управления наносит непоправимый ущерб интересам тысяч локальных и международных правообладателей, так как нынешнее законодательство Украины не содержит в себе адекватных норм обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности (ПИС).



В ЕС уверены, что принятие Украиной законов в соответствии с обязательствами, взятыми на себя страной в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), могло бы помочь ей теснее интегрироваться в международную систему торговли, привлечь иностранные инвестиции и предотвратить дальнейшие потери со стороны правообладателей.



Единичными положительными достижениями можно считать активизацию борьбы с интернет-пиратством. Обнадеживающим также является принятие не так давно закона про кинематограф, который обеспечивает более эффективный контроль интернет-пространства с целью предотвращения размещения нелегального контента на веб-сайтах, базирующихся в Украине. В пресс-релизе отмечают, что ЕС остается только надеяться, что в будущем этот позитивный пример будет перенесен и на другие сферы защиты прав интеллектуальной собственности.



С момента вступления в силу DCFTA между ЕС и Украиной прошло 18 месяцев, однако правительство все еще не подало на рассмотрение в Верховную Раду (Парламент Украины) большинство законопроектов, которые Украина обязалась принять в соответствии с требованиями DCFTA. Еще в 2015 году эксперты ЕС, работая вместе с украинским правительством, подготовили соответствующие законопроекты. Однако они до сих пор находятся на рассмотрении в Министерстве экономического развития и торговли Украины.



Украинская сторона обещала в сентябре направить в Раду пакет из четырех законов про организации коллективного управления; создание национального офиса интеллектуальной собственности; про патенты на изобретения и полезные модели; про авторское право и смежные права.















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