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Европарламент принял резолюцию по делу Афгана Мухтарлы
15.06.2017 18:00
Европейский парламент принял резолюцию, подготовленную по делу Афгана Мухтарлы. Европарламент принял соответствующее решение после завершения дебатов.
Задержание и возможное судебное преследование журналиста в Баку Европарламент считает грубым нарушением прав человека.
В проекте резолюции "Дело Мухтарлы и положение СМИ в Азербайджане" сказано, что Грузия, как страна-член европейской Конвенции по правам человека, является ответственной и обязанной, создать для граждан Азербайджана, проживающих на ее территории, гарантию, чтобы никогда не имело место их принудительное возвращение в Азербайджан.
Кроме того, в проекте резолюции говорится, что возросло число случаев, когда проживающим в Грузии азербайджанцам отказывают в продлении срока документа, необходимого для проживания в стране.
"Напомним власти Грузии, что она отвечает за защиту граждан третьих стран, проживающих на территории Грузии, а также лиц, которые просят политического убежища, и которых в своих странах ожидает привлечение к суду за политическую или другую деятельность"- говорится в проекте.
Следует отметить, что в проекте резолюции приводится распространенная информация, как произошло похищение журналиста. В то же время приводится заявление президента Грузии Георгия Маргвелашвили, согласно которому президент оценивает происшедшее как большой вызов, существующий перед государством, и суверенитетом Грузии.
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