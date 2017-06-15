Джеджелава назвал распространенную информацию о возможных правительственных изменениях «мечтой оппонентов»

15.06.2017 19:25 Вице-премьер, министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава назвал распространенную информацию о возможных правительственных изменениях «мечтой оппонентов».



В частности, в беседе с корр. агентства «IPN» Александр Джеджелава откликнулся на распространенную информацию о возможной замене глав МВД и МИД.



«Это мечта наших оппонентов. С тех пор, как я на посту министра, каждый месяц они говорят о правительственных изменениях, что не соответствует правде», – заявил Александр Джеджелава.

Что касается вопроса, поставленного в связи с тем, что Каха Каладзе может быть кандидатом в мэры Тбилиси, Александр Джеджелава заявил, что если Каладзе станет кандидатом в мэры, разумеется, он покинет нынешний свой пост.















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