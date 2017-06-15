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Парламент Грузии поддержал мораторий на продажу земель
15.06.2017 20:27
Депутаты парламента Грузии в первом чтении поддержали введение моратория на запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам. За принятие документа проголосовало 95-ть парламентариев, против выступили лишь 7-мь депутатов.
Сторонниками моратория оказались все парламентские фракции, за исключением «Европейской Грузии» и «Единого Национального движения».
Мораторий будет объявлен до вступления в действие конституционного изменения, касательно продажи пахотных земель. В этот период будет приостановлены все сделки по приобретению сельскохозяйственных угодий.
Как известно, до вхождения в силу новых поправок, правящая партия «Грузинская мечта», планирует инициировать отдельный законопроект по правилам продажи земли.
Предположительно в нем, будет указано, что право собственности на сельскохозяйственную землю, будут иметь только граждане Грузии, объединения граждан Грузии, государство и самоуправляемые единицы. Таким образом иностранцы лишатся каких-либо возможностей на покупку пахотных земель в Грузии.
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