Делегация парламента Грузии примет участие в сессии Венецианской комиссии

15.06.2017 21:44 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и его первый заместитель Тамар Чугошвили примут участие в 111-й сессии Венецианской комиссии Совета Европы, которая пройдет в Венеции 16−18 июня.



По информации пресс-службы парламента Грузии, на этой сессии комиссия обсудит и примет заключение по представленному на её рассмотрение проекту изменений в Конституцию Грузии.

Как сообщалось ранее, в этом же заседании примет участие парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе, которая еще раз разъяснит членам комиссии позицию президента Георгия Маргвелашвили в связи с проектом конституционных изменений.



Как заявила журналистам Тамар Чугошвили, правящее большинство парламента надеется, что Венецианская комиссия учтет те технические замечания, которые были представлены после получения парламентом предварительного текста заключения комиссии.



Она также заверила, что парламент Грузии обязательно учтет все рекомендации, которые выскажет комиссия в отношении этого законопроекта.



«Как уже было сказано, мы учтем все рекомендации Венецианской комиссии. Соответственно, Конституция, за которую проголосует парламент, будет целиком соответствовать европейским стандартам и будет очень хорошей Конституцией… Что касается коммуникации с Венецианской комиссией, мы уже предоставили им письменную информацию и на завтрашней встрече дополнительно обсудим детали. Я уверена, что наши замечания будут учтены, особенно, замечания технического характера. А все остальное, наоборот, мы учтем в рабочем процессе», — заявила Чугошвили.



Ранее Ираклий Кобахидзе, комментируя предварительное заключение Венецианской комиссии, в целом констатировал, что оно отражает и одобряет позицию авторов законопроекта, но отметил отдельные технические моменты, в которых отдельные положения законопроекта были истолкованы неправильно. Причиной спикер парламента назвал неточность перевода.















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