Парламент Грузии ратифицировал соглашение между МВД и Европолом

15.06.2017 22:13 Парламент Грузии на пленарном заседании 15 июня ратифицировал проект соглашения между Грузией и Полицейской службой Европейского союза (Европол). По информации МВД Грузии, документ был ратифицирован единогласно, 98 голосами, и с сегодняшнего дня вступил в силу.



Как сообщалось ранее, соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве было подписано 4 апреля министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили и директором Европола Робом Уэрнайтом.



«На его основании МВД Грузии по безопасным каналам будет обмениваться с правоохранительными органами стран ЕС информацией о преступниках и их персональными данными», — поясняют в министерстве.



МВД Грузии направит в штаб-квартиру Европола своего офицера связи, который будет участвовать в работе совместных следственных групп.



Аналогичные соглашения с Европолом уже оформили такие страны, как США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Исландия и другие.















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