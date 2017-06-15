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Парламент Грузии ратифицировал соглашение между МВД и Европолом
15.06.2017 22:13
Парламент Грузии на пленарном заседании 15 июня ратифицировал проект соглашения между Грузией и Полицейской службой Европейского союза (Европол). По информации МВД Грузии, документ был ратифицирован единогласно, 98 голосами, и с сегодняшнего дня вступил в силу.
Как сообщалось ранее, соглашение об оперативном и стратегическом сотрудничестве было подписано 4 апреля министром внутренних дел Грузии Георгием Мгебришвили и директором Европола Робом Уэрнайтом.
«На его основании МВД Грузии по безопасным каналам будет обмениваться с правоохранительными органами стран ЕС информацией о преступниках и их персональными данными», — поясняют в министерстве.
МВД Грузии направит в штаб-квартиру Европола своего офицера связи, который будет участвовать в работе совместных следственных групп.
Аналогичные соглашения с Европолом уже оформили такие страны, как США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Исландия и другие.
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