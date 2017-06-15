Секретарь президента Грузии: Резолюция Европарламента достаточно строгая

15.06.2017 22:15 Резолюция по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, принятая Европарламентом 15 июня, достаточно строгая и содержит много критики, считает секретарь президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе.



Он подчеркивает необходимость эффективного расследования этого дела и ответа на все прозвучавшие в резолюции вопросы.



«Крайне важно дать своевременный ответ на все упомянутые в резолюции вопросы, к чему с самого начала призывал президент Грузии. В резолюции содержится призыв именно к тому, чтобы предпринять быстрые и эффективные шаги. Это необходимо для того, чтобы не пострадал имидж нашей страны. Важно, чтобы этот вопрос был изучен как можно быстрее, как можно эффективнее и чтобы нашим партнерам стала ясна картина. Только так можно предотвратить не только критику, но и то, что эту критику вызвало», — заявил Пхаладзе.



Напомним, что Европарламент на заседании 15 июня принял резолюцию по делу о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, в котором обратился к властям как Азербайджана, так и Грузии.



От Азербайджана депутаты Европарламента требуют прекращения выборочного уголовного преследования и освобождения всех политзаключенных, к числу которых относят и Мухтарли. От властей Грузии требуется проведение тщательного расследования и ответы на все вопросы, возникшие в связи с подозрением относительно причастности грузинских правоохранительных органов к этому факту.



Афган Мухтарли пропал 29 мая вечером. Позднее стало известно, что он был похищен неизвестными лицами у своего дома в Тбилиси и доставлен на границу с Азербайджаном, где его задержали по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. Сам Мухтарли и его адвокаты утверждают, что в его похищении участвовали сотрудники грузинских спецслужб, что официальный Тбилиси категорически опровергает.















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