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Усупашвили проведет презентацию новой политической силы центристского направления
15.06.2017 23:22
Давид Усупашвили завтра, 16 июня, проведет презентацию новой политической силы центристского направления. Как заявляют в новой силе, «это будет собранная на соучастии политическая сила центристского направления, охватывающая широкий общественный спектр». Завтра же планируется принятие учредительной декларации.
По существующей информации, в состав инициативной группы входят известные и новые лица, в том числе из «Национального форума» и бывшие члены Республиканской партии.
Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили предложил заинтересованным лицам создать новую центристскую партию с новыми подходами.
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