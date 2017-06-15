Усупашвили проведет презентацию новой политической силы центристского направления

15.06.2017 23:22 Давид Усупашвили завтра, 16 июня, проведет презентацию новой политической силы центристского направления. Как заявляют в новой силе, «это будет собранная на соучастии политическая сила центристского направления, охватывающая широкий общественный спектр». Завтра же планируется принятие учредительной декларации.



По существующей информации, в состав инициативной группы входят известные и новые лица, в том числе из «Национального форума» и бывшие члены Республиканской партии.



Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили предложил заинтересованным лицам создать новую центристскую партию с новыми подходами.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

