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Президент Грузии провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии
15.06.2017 23:38
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио.
Как сообщают в администрации грузинского президента, беседа коснулась проходящей в Грузии конституционной реформы.
Георгий Маргвелашвили поблагодарил Джанни Букиккио и Венецианскую комиссию за работу, проведенную в связи с проектом Конституции Грузии, и подготовленные комиссией рекомендации назвал интересными. Вместе с тем президентом Грузии приветствуется активное участие Венецианской комиссии в процессе обсуждений.
Как отметил президент Грузии в телефонной беседе с Джанни Букиккио, намеченное на 16-18 июня пленарное заседание Венецианской комиссии, которое рассмотрит заключение Комиссии в связи с конституционными изменениями, с его позицией ознакомит парламентский секретарь Анна Долидзе.
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