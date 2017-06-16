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В политической команде Давида Усупашвили будут Нино Гуриели и Алуда Гогличидзе


16.06.2017   10:59
В политической команде бывшего председателя парламента Грузии Давида Усупашвили будут шахматистка Нино Гуриели и Алуда Гогличидзе, который был вице-мэром Тбилиси.

На запланированном на сегодня мероприятии общественность также увидит тех бывших членов Республиканской партии Грузии, которые покинули партию вместе с Давидом Усупашвили, а также представителей «Национального форума».

Давид Усупашвили сегодня проведет презентацию новой политической силы центристского направления. Как заявляют в новой силе, «это будет собранная на соучастии политическая сила центристского направления, охватывающая широкий общественный спектр». Завтра же планируется принятие учредительной декларации.






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