В политической команде Давида Усупашвили будут Нино Гуриели и Алуда Гогличидзе

16.06.2017 10:59 В политической команде бывшего председателя парламента Грузии Давида Усупашвили будут шахматистка Нино Гуриели и Алуда Гогличидзе, который был вице-мэром Тбилиси.



На запланированном на сегодня мероприятии общественность также увидит тех бывших членов Республиканской партии Грузии, которые покинули партию вместе с Давидом Усупашвили, а также представителей «Национального форума».



Давид Усупашвили сегодня проведет презентацию новой политической силы центристского направления. Как заявляют в новой силе, «это будет собранная на соучастии политическая сила центристского направления, охватывающая широкий общественный спектр». Завтра же планируется принятие учредительной декларации.















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