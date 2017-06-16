Российское расследование затрагивает верхушку администрации Трампа

16.06.2017 12:05 Расширяется число людей из высшего руководства США, которых может коснуться расследование российского вмешательства в американские президентские выборы. В четверг вечером стало известно, что вице-президент Майк Пенс нанял частного адвоката, который будет защищать его интересы в ходе расследования.



Пенс был причастен к решению уволить директора ФБР Джеймса Коми, которое противники Трампа квалифицируют как препятствование осуществлению правосудия. Бывший глава ФБР курировал расследование "российского дела". Специальный прокурор Роберт Мюллер выясняет, имел ли место в ходе прошлогодней предвыборной кампании сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции оппонента Трампа Хиллари Клинтон, и если да, то пыталась ли администрация Трампа скрыть следы такого сговора.



В четверг Дональд Трамп подверг резкой критике газету The Washington Post, сообщившую, что одним из объектов расследования, ведущегося Робертом Мюллером, может стать и сам президент как лицо, потенциально повинное в препятствовании правосудию в связи с увольнением Коми.



"Я стал жертвой самой громадной в истории Америки охоты на ведьм, развязанной дурными и закомплексованными личностями", – написал Трамп в "Твиттере". "Как случилось, что я могу стать объектом дознания, в то время как мой бесчестный соперник на выборах Хиллари Клинтон, которая в нарушение закона вела служебную переписку через свой незащищенный почтовый аккаунт в интернете, ускользнула от правосудия?" – задает вопрос Дональд Трамп.















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