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Грузия заняла 68-е место в Глобальном рейтинге инноваций 2017 года
16.06.2017 12:15
Грузия заняла 68-ю строчку в Глобальном инновационном индексе-2017 (Global Innovation Index-2017), составленном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и ряда исследовательских центров-партнеров.
По сравнению с 2016 годом, Грузия потеряла в рейтинге четыре позиции – в прошлом году страна была 64-й по уровню инновационного развития. Сейчас в индексе с участием 127 стран Грузия находится между Уругваем (67) и Бразилией (69.
Согласно исследованию, Грузия получила относительно высокие баллы по показателю «Институты» (47-место). Вместе с тем по показателю «Инфраструктура» она занимает 74-е место, по показателю «Человеческий капитал» - 89-е, по показателю «Организация бизнеса» - 101 место.
Россия находится на 45-й позиции, Украина - на 50-м месте, Армения - на 59-м, Азербайджан - на 82-м, Беларусь - на 88-м, Турция - на 43-м. Лидерами рейтинга, как и год назад, стали Швейцария и Швеция. На третьей строчке - Нидерланды. Также в десятку наиболее инновационных стран вошли: США, Великобритания, Дания, Сингапур, Финляндия, ФРГ и Ирландия.
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