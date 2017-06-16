Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против России

16.06.2017 12:33 Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России и предоставление Конгрессу права блокировать любые попытки президента Дональда Трампа отменить их в одностороннем порядке.



За законопроект, который также вводит санкции к Ирану за его ракетную программу, проголосовали в четверг 98 сенаторов, против - два. Теперь он переходит на рассмотрение в Палату представителей США. Законопроектом, вероятно, займется комитет по иностранным делам Палаты представителей, хотя сроки его рассмотрения пока неясны, сообщил на условиях анонимности один из помощников республиканцев в Палате представителей.



Законодатели заявили, что законопроект является ответом на участие России в делах Украины и ее вмешательство в президентские выборы в США.



Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия пыталась оказать влияние на выборы в США в прошлом году. Комитеты Конгресса и ФБР расследуют российское вмешательство и выясняют, был ли сговор между представителями РФ и избирательным штабом Трампа.



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Сенат также проголосовал в четверг за добавление в законопроект рекомендательной поправки, подтверждающей приверженность США Статье 5 Устава НАТО, которая требует от членов защищать другие страны альянса. Трамп не раз критиковал НАТО и говорил, что мог бы не послать американские войска на защиту другого члена альянса, подвергшегося нападению, хотя впоследствии он подтвердил свою приверженность статье 5.



Позиция администрации



Администрация Трампа "привержена существующим санкциям" и не будет занимать какую-либо позицию по законопроекту Сената S. 722, пока его не рассмотрит Палата представителей, сказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс. Текущие санкции являются "лучшим средством заставить Россию выполнять свои обязательства" по Украине, сказала она.



Трамп неоднократно заявлял, что надеется улучшить отношения с Россией и объединить с ней усилия по борьбе с Исламским государством.



В соответствии с законопроектом новые санкции могут вводиться в отношении организаций, занимающихся "злоумышленной кибердеятельностью". Кроме того, он потребует от администрации США объяснений любых действий, смягчающих или отменяющих санкции, и создаст новый механизм для Конгресса, позволяющий рассматривать и блокировать подобные попытки.



Проект может законодательно закрепить санкции, введенные в 2014 году администрацией Барака Обамы в отношении ряда российских энергетических проектов. Он также позволит ввести новые санкции в отношении госкомпаний горнодобывающей, металлургической, судоходной и железнодорожной отраслей. Кроме того, законопроект просит администрацию подготовить исследование о возможных последствиях расширения санкций на суверенный долг РФ и производные инструменты.



"Блумберг"











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