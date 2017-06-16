Давид Усупашвили учредил «Движение строительства»

16.06.2017 14:40 Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили и часть членов инициативной группы провели презентацию «Движения строительства».



Среди инициаторов политического движения опытные специалисты разных отраслей, госслужащие, политики, грузинские бизнесмены нового поколения. В ходе мероприятия так же состоялась презентация учредительных принципов.



По словам Усупашвили, «Движение строительства» будет основанной на соучастии политической силой центристского направления, которая будет максимально содействовать приходу и внедрению в политику нового поколения, нового мышления, успешных профессионалов в своих сферах.



Окончательное формирование «Движения строительства» и процесс основания партии завершится весной 2018 года и она примет участие в парламентских выборах в 2020 году. Кроме того, движение примет участие в намеченных на осень выборах в органы местного самоуправления, и в начале июля представит обществу своих кандидатов.



Лозунг и основополагающий принцип движения - «Заботимся о хорошем, меняем плохое, создаем то, чего нам не хватает».















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