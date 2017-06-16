|
Давид Усупашвили учредил «Движение строительства»
16.06.2017 14:40
Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили и часть членов инициативной группы провели презентацию «Движения строительства».
Среди инициаторов политического движения опытные специалисты разных отраслей, госслужащие, политики, грузинские бизнесмены нового поколения. В ходе мероприятия так же состоялась презентация учредительных принципов.
По словам Усупашвили, «Движение строительства» будет основанной на соучастии политической силой центристского направления, которая будет максимально содействовать приходу и внедрению в политику нового поколения, нового мышления, успешных профессионалов в своих сферах.
Окончательное формирование «Движения строительства» и процесс основания партии завершится весной 2018 года и она примет участие в парламентских выборах в 2020 году. Кроме того, движение примет участие в намеченных на осень выборах в органы местного самоуправления, и в начале июля представит обществу своих кандидатов.
Лозунг и основополагающий принцип движения - «Заботимся о хорошем, меняем плохое, создаем то, чего нам не хватает».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна