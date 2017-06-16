Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Давид Усупашвили учредил «Движение строительства»


16.06.2017   14:40
Бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили и часть членов инициативной группы провели презентацию «Движения строительства».

Среди инициаторов политического движения опытные специалисты разных отраслей, госслужащие, политики, грузинские бизнесмены нового поколения. В ходе мероприятия так же состоялась презентация учредительных принципов.

По словам Усупашвили, «Движение строительства» будет основанной на соучастии политической силой центристского направления, которая будет максимально содействовать приходу и внедрению в политику нового поколения, нового мышления, успешных профессионалов в своих сферах.

Окончательное формирование «Движения строительства» и процесс основания партии завершится весной 2018 года и она примет участие в парламентских выборах в 2020 году. Кроме того, движение примет участие в намеченных на осень выборах в органы местного самоуправления, и в начале июля представит обществу своих кандидатов.

Лозунг и основополагающий принцип движения - «Заботимся о хорошем, меняем плохое, создаем то, чего нам не хватает».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Страхование в Грузии ассоциируется только со здравоохранением
В Грузию посещают японские импортеры вина
Число внутренних туристов сократилось: в каких регионах гостят чаще местные туристы?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников
Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
Чебоксарка лишилась денег, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии
Абхазские юристы призывают к отмене полного запрета абортов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане СГБ и МВД предотвратили банковскую аферу
Официальный Баку считает предвзятым резолюцию Европарламента по делу журналиста Мухтарлы – МИД Азербайджана
В Дагестане за убийство бизнесмена сели экс-помощник петербургского депутата и бывший чиновник
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна