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Парламентский секретарь президента не ожидает радикальных изменений в проекте Конституции


16.06.2017   14:55
Парламентский секретарь президента Грузии Ана Долидзе не ожидает радикальных изменений в окончательном заключении Венецианской комиссии касательно конституционных поправок.

Как сообщила Ана Долидзе, окончательная версия может быть усовершенствована, однако радикальных изменений в ней не будет.

«Между прочим, радикальные изменения наверное, менее ожидаемы, но мы надеемся, что комиссия учтет те многие оценки, которые она получила в период после публикации предварительного документа. Были направлены обращения от неправительственных организаций и политических партий. Я надеюсь и знаю, что комиссия обратит внимание на все это. Исходя из этого, мы, возможно, увидим усовершенствование заключения, но радикальные изменения менее ожидаемы », - заявил Анна Долидзе.

Венецианская комиссия сегодня примет рекомендации в связи с проектом Конституции Грузии.

111-е пленарная сессия Венецианской комиссии проходит 16-17 июня в Венеции. Из Грузии в сессии принимают участие председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили и парламентский секретарь президента страны Анна Долидзе.






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