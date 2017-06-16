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Парламентский секретарь президента не ожидает радикальных изменений в проекте Конституции
16.06.2017 14:55
Парламентский секретарь президента Грузии Ана Долидзе не ожидает радикальных изменений в окончательном заключении Венецианской комиссии касательно конституционных поправок.
Как сообщила Ана Долидзе, окончательная версия может быть усовершенствована, однако радикальных изменений в ней не будет.
«Между прочим, радикальные изменения наверное, менее ожидаемы, но мы надеемся, что комиссия учтет те многие оценки, которые она получила в период после публикации предварительного документа. Были направлены обращения от неправительственных организаций и политических партий. Я надеюсь и знаю, что комиссия обратит внимание на все это. Исходя из этого, мы, возможно, увидим усовершенствование заключения, но радикальные изменения менее ожидаемы », - заявил Анна Долидзе.
Венецианская комиссия сегодня примет рекомендации в связи с проектом Конституции Грузии.
111-е пленарная сессия Венецианской комиссии проходит 16-17 июня в Венеции. Из Грузии в сессии принимают участие председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили и парламентский секретарь президента страны Анна Долидзе.
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