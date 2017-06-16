Баку считает предвзятым резолюцию Европарламента по делу журналиста Мухтарлы

16.06.2017 15:13 Официальный Баку считает предвзятой принятую накануне Европейским парламентом резолюцию по делу журналиста Афгана Мухтарлы, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.



«Европейский парламент принял 15 июня резолюцию в связи Афганом Мухтарлы. Этот документ, принятый в результате продолжавшихся всего около 20 минут обсуждений, носит предвзятый и вымышленный характер и не имеет никакой юридической силы, не вызывает никакого правового или иного результата», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.



Он также подчеркнул, что достаточное количество европейских парламентариев придает особое значение отношениям Европарламента с Азербайджаном.















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