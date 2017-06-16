Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Баку считает предвзятым резолюцию Европарламента по делу журналиста Мухтарлы


16.06.2017   15:13
Официальный Баку считает предвзятой принятую накануне Европейским парламентом резолюцию по делу журналиста Афгана Мухтарлы, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Европейский парламент принял 15 июня резолюцию в связи Афганом Мухтарлы. Этот документ, принятый в результате продолжавшихся всего около 20 минут обсуждений, носит предвзятый и вымышленный характер и не имеет никакой юридической силы, не вызывает никакого правового или иного результата», - отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

Он также подчеркнул, что достаточное количество европейских парламентариев придает особое значение отношениям Европарламента с Азербайджаном.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Страхование в Грузии ассоциируется только со здравоохранением
В Грузию посещают японские импортеры вина
Число внутренних туристов сократилось: в каких регионах гостят чаще местные туристы?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
Из абхазского ГАИ уволились около 60 сотрудников
Tбилиси передаст Гальскому району автомобиль скорой помощи
Чебоксарка лишилась денег, желая отдохнуть в пансионате в Абхазии
Абхазские юристы призывают к отмене полного запрета абортов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане СГБ и МВД предотвратили банковскую аферу
Официальный Баку считает предвзятым резолюцию Европарламента по делу журналиста Мухтарлы – МИД Азербайджана
В Дагестане за убийство бизнесмена сели экс-помощник петербургского депутата и бывший чиновник
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна