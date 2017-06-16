«Хухашвили: Резолюция о Мухтарлы – желтая карточка для Грузии

16.06.2017 15:33 Резолюция Европарламента по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы стала для нынешнего правительства Грузии своего рода «желтой карточкой», предупреждением, но правительство «Грузинской мечты» на резкую критику европейских депутатов ответило лишь утверждением, что в резолюции повторяется то, о чем все это время говорят грузинские власти. Об этом пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Желтая карточка «Мечте» от Европы».



В беседе с изданием политолог Гия Хухашвили отметил, что правительство Грузии ведет себя так, будто ничего не понимает, но в действительности перед страной стоит очень тяжелая проблема и допущена очень серьезная ошибка, исправить которую невозможно.



«На чаше весов лежит многое — вопросы фундаментальных ценностей, взаимоотношений с Евросоюзом и Европарламентом, и в то же время — вопросы взаимоотношений между двумя странами. Азербайджан для нас — не просто партнер. Поэтому тема эта очень чувствительная. Сегодня мы находимся в тупике, и полноценный, достойный выход из этой проблемы практически не существует. Ущерб уже нанесен, и переварить его невозможно», — констатирует политолог.



Он поясняет, что «себя никто не арестует», имея в виду причастность нынешних правоохранительных структур к похищению Мухтарлы, и советует правительству Грузии принять политическое решение и пойти на политическое жертвоприношение. По мнению политолога, такое «жертвоприношение» необходимо для того, чтобы как-то загасить негативное отношение к этому делу европейских партнеров.



В то же время Гия Хухашвили подчеркивает, что одной отставкой министров решить проблему невозможно и для этого необходимы политические шаги системного характера.



«Если эту тему адекватно сбалансировать не удастся, она будет постоянно вертеться и все больше и больше обостряться», — отмечает политолог.



Афган Мухтарлы пропал 29 мая вечером. Позднее стало известно, что он был похищен неизвестными лицами у своего дома в Тбилиси и доставлен на границу с Азербайджаном, где его задержали по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. Сам Мухтарли и его адвокаты утверждают, что в его похищении участвовали сотрудники грузинских спецслужб, что официальный Тбилиси категорически опровергает.



Европарламент на заседании 15 июня принял резолюцию по делу о похищении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, в котором обратился к властям как Азербайджана, так и Грузии.



От Азербайджана депутаты Европарламента требуют прекращения выборочного уголовного преследования и освобождения всех политзаключенных, к числу которых относят и Мухтарли.



От властей Грузии требуется проведение тщательного расследования и ответы на все вопросы, возникшие в связи с подозрением относительно причастности грузинских правоохранительных органов к этому факту.















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