Граждан Грузии не выпускают из России без выездных виз

16.06.2017 16:56 Сотрудница телеканала «Дождь» Анна Монгайт рассказала в фейсбуке о том, как в московском аэропорту столкнулась с требованием выездной визы для нанятой ее семьей няни-гражданки Грузии.



По словам Монгайт, она «с умыслом» наняла няню перед отпуском из Грузии, так как жители этой страны теперь могут путешествовать по Европе без виз. Тем не менее, вылететь из «Домодедово» женщина не смогла: «Оказалось, теперь все иностранцы , получившие в России вид на жительство или долгосрочное право на работу, для выезда за ее пределы обязаны получать «выездные визы».



В итоге няню не только, как пишет Монгайт, не отпустили с семьей работодателей в Испанию, но и обязали заплатить штраф в 2000 рублей «за то, что она явилась без выездной визы на паспортный контроль».



"Оказалось, теперь все иностранцы , получившие в России вид на жительство или долгосрочное право на работу, для выезда за ее пределы обязаны получать "Выездные визы"! настоящие. как в СССР. Тоесть все эти шенгенские безвизовые грузины, украинцы и молдаване, легально работающие в России, обязаны получать у нее разрешение, например, чтобы съездить домой. Из комнаты пыток к нам вышел Человек, которые не только не отпустил нашу няню с нами в Испанию, но и обязал ее заплатить 2 000 рублей штрафа за то, что она явилась без выездной визы на паспортный контроль "не информированная". Выездные визы ввели якобы 10 дней назад( в комментариях пишут, что чуть ли не 15 лет назад)). О них никто не знает. Но у е можно брать штраф. Делают их 20 дней, нужно собирать сложный "пакет документов". Как в Англию. На наши возмущенные вопли, Человек сказал , что все что здесь происходит записывается на видео и "попробуйте еще поспорить , мы продолжим тогда с вами!" Дети рыдали. Понурую няню отправили куда-то в мир штрафов и унижений, обратно в Россию, которую она обязана полюбить не выезжая", - пишет Монгайт.



Информацию о том, что иностранцам с видом на жительство в РФ теперь нужен подобный документ, подтвердил "Московскому комсомольцу" правозащитник Бахром Исмаилов.



Исмаилов позднее пояснил, что нормы о выездных визах вступили в силу 7 июня и распространяются на граждан стран, с которыми у России не заключены специальные соглашения.



По его словам, при отсутствии информации в СМИ уже «начались массовые снятия с авиарейсов и поездов. Вопрос касается граждан Грузии, Туркменистана, стран ЕЭС и США, в том числе лиц без гражданства».















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