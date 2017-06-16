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Генпрокуратура Украины приостановила расследование в отношении экс-консула Грузии в Одессе
16.06.2017 17:50
Генеральная прокуратура Украины приостановила расследование в отношении бывшего экс-консула Грузии в Одессе и главы фонда «На Благо Одессы» Теймураз Нишнианидзе. Об этом Теймураз Нишнианидзе сообщил на своей странице в Facebook.
«Следователи сообщили мне, что приостановили следствие. Насколько это растянется, неизвестно. Эти бюрократические уловки и затягивание изматывают. Мне душно в Киеве. Во всех смыслах», — написал он.
В 2016 году Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал проверку деятельности ряда благотворительных фондов на территории Украины в ближайшее время.
Соответствующее заявление генпрокурор сделал, заслушав доклад руководителей следственного подразделения относительно оснований проведения следственных действий, соблюдение закона при их проведении и предварительных результатов обысков в рамках уголовного производства по факту незаконных операций по возмещению НДС должностными лицами Генерального консульства Грузии в Украине в 2012-2013 годах.
Генеральный прокурор сообщил, что данные следственные действия проводились по запросам народных депутатов относительно проверки деятельности ряда благотворительных фондов, в том числе и Фонда «На благо Одессы».
Фонд попал в поле зрения правоохранителей из-за того, что экс-генконсул Грузии в Украине Теймураз Нишнианидзе, по данным прокуратуры, получил возмещение НДС на сумму около 20 млн гривень.
В ходе обысков изъяли достаточно информации, которая будет использована следователями СБУ и ГПУ в рамках вышеупомянутого дела, а также при рассмотрении дел о неправомерных действиях должностных лиц в настоящее время.
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