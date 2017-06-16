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Мы рассматриваем дело Афгана Мухтарлы как серьезный инцидент- посол США
16.06.2017 18:49
Посол США в Грузии еще раз отозвался на факт похищения азербайджанского журналиста. По словам Яна Келли, у него была коммуникация с властью Грузии в связи с происшедшим.
Посол Соединенных Штатов объявляет доверие правительству Грузии и надеется, что дело будет полноценно расследовано.
"Мы рассматриваем дело Афгана Мухтарлы как серьезный инцидент. Мы находимся на связи с правительством Грузии, и мы четко зафиксировали нашу позицию, что этот случай следует основательно расследовать. Мы убеждены, что власть Грузии тоже очень серьезно относится к этому делу. Мы доверяем этому правительству, и премьер-министру, когда он говорит, что будет проведено основательное расследование. Мы также надеемся, что с господином Мухтарлы обращаются нормально, и в этом деле победит справедливость. До завершения расследования мы воздержимся от дополнительных комментариев"- заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли.
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