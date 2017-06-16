Поправки в избирательный кодекс - ЕНД встречается с представителями гражданского сектора

16.06.2017 18:56 Члены "Единого национального движения" проводят встречи с представителями гражданского сектора в связи с поправками, которые должны войти в избирательный кодекс. По словам секретаря парламентской фракции "Национальное движение" Тинатин Бокучава, в предвыборный период изменения отодвинут назад демократический процесс.



"Эти изменения напрямую служат ограничению оппозиции, часто также ограничению прав наблюдательских организаций. Например, таких, как изменение сроков запроса информации, и я думаю, что в предвыборный период весьма значительно ограничат, и отбросят назад демократический процесс"- заявила секретарь парламентской фракции "Национальное движение" Тинатин Бокучава.



В то же время, по словам координатора избирательных проектов "Ассоциации молодых юристов Грузии" Лелы Талиури, данное изменение служит повышению рисков политизации в избирательной администрации.



"Эти поправки меняют правило комплектации избирательных комиссий партиями. Конкретней, правило назначения членов, представленных ими, что подразумевает, что если по ныне действующему законодательству одна партия имеет право назначить одного члена, по этой поправке сможет назначать больше одного. У правящей партии будет право назначить 4 человека, и вообще это правило, думаю, служит в определенной доле тому, чтобы увеличить в избирательной администрации риски политизации"- отметила Талиури.



















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