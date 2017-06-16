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Сотрудники кримпола пройдут переподготовку


16.06.2017   20:23
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили подписал приказ, согласно которому сотрудники криминальной полиции и инспекторы-патрульные подразделения линейных патрульных поэтапно пройдут курсы специальной переподготовки.


Курс переподготовки пройдет в два этапа — теория и практика. Теоретическая часть предусматривает переподготовку в вопросах, связанных с осуществлением патрулирования, а практическая часть включает в себя тактическую полицейскую, огневую и физическую подготовку, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Идею переподготовки сотрудников полиции Мгебришвили впервые озвучил на прошлой неделе. По словам министра, курс переподготовки разработала Академия МВД.

После прохождения курса всем полицейским придется сдать экзамены. Тех полицейских, которые не смогут преодолеть экзамены хотя бы со второй попытки, уволят.






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