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Усупашвили, возможно, хороший организатор, но не талантливый политический лидер - политолог


16.06.2017   20:25
Политолог Гия Нодия скептически относится к движению Давида Усупашвили. Политолог не видит его большую перспективу. По предположению Нодия, движение экс-спикера парламента будет еще одной маленькой партией, которая не может влиять на политические процессы.

Комментируя вопрос в беседе с IPress, политолог заявил, что последних 10-12 лет показали, что Усупашвили является не особо хорошим политическим лидером.

"Я не вижу особо большой перспективы в партии Давида Усупашвили. Возможно, Усупашвили хороший организатор, но он не особо талантливый политический лидер. Он не проявил политических способностей за эти 10-12 лет, за тот период, как он в политике, и очевидно, это будет еще одна маленькая партия, которая не может повлиять на политические процессы.

Тем не менее, он может попытаться исполнить некоторую функцию политического брокера, и установить связи между какими-то политическими группами, но поскольку существующие политические группы, кроме ЕНД и "Европейской Грузии", не обнадеживают, соответственно, не думаю, чтобы их объединение было результативным"- заявил Гия Нодия.

На вопрос, не ожидается ли усиление оппозиции созданием партии Усупашвили, Гия Нодия ответил отрицательно.

Напомним, бывший председатель парламента Давид Усупашвили сегодня провел презентацию "Движения строительства", которое с будущего года преобразуется в политическую партию.







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