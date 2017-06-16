Усупашвили, возможно, хороший организатор, но не талантливый политический лидер - политолог

16.06.2017 20:25 Политолог Гия Нодия скептически относится к движению Давида Усупашвили. Политолог не видит его большую перспективу. По предположению Нодия, движение экс-спикера парламента будет еще одной маленькой партией, которая не может влиять на политические процессы.



Комментируя вопрос в беседе с IPress, политолог заявил, что последних 10-12 лет показали, что Усупашвили является не особо хорошим политическим лидером.



"Я не вижу особо большой перспективы в партии Давида Усупашвили. Возможно, Усупашвили хороший организатор, но он не особо талантливый политический лидер. Он не проявил политических способностей за эти 10-12 лет, за тот период, как он в политике, и очевидно, это будет еще одна маленькая партия, которая не может повлиять на политические процессы.



Тем не менее, он может попытаться исполнить некоторую функцию политического брокера, и установить связи между какими-то политическими группами, но поскольку существующие политические группы, кроме ЕНД и "Европейской Грузии", не обнадеживают, соответственно, не думаю, чтобы их объединение было результативным"- заявил Гия Нодия.



На вопрос, не ожидается ли усиление оппозиции созданием партии Усупашвили, Гия Нодия ответил отрицательно.



Напомним, бывший председатель парламента Давид Усупашвили сегодня провел презентацию "Движения строительства", которое с будущего года преобразуется в политическую партию.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

