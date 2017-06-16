Венецианская комиссия приняла рекомендации в связи с проектом конституции Грузии

16.06.2017 22:04 Венецианская комиссия приняла рекомендации в связи с проектом конституции Грузии. Об это сообщила парламентский секретарь президента Анна Долидзе. По ее словам, в предварительный документ заключения Венецианской комиссии, который стал известен на прошедшей неделе, вошли определенные изменения.



«Добавилось несколько новых формулировок – в заключении записано, что конституция должна быть принята при максимально широком консенсусе, чтобы документ не был однопартийным. Кроме этого, очень серьезная рекомендация в связи с тем, что должна быть создана верхняя палата парламента, которая будет балансировать власть нижней палаты.



Докладчик сказал о создании переходной верхней палаты. Кроме того, записано, что желательно, чтобы парламент больше не утверждал судей Верховного суда, то есть, чтобы представлял по представлению Совета юстиции президент и парламент в этом не принимал участия», - сообщила Анна Долидзе. По ее словам, полная версия заключения будет опубликована 19 июня.















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