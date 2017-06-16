Венецианская комиссия призвала власти Грузии пересмотреть правила формирования парламента

16.06.2017 22:57 Венецианская комиссия положительно оценила процесс изменения конституции Грузии, но призвала власти пересмотреть правила формирования парламента для того, чтобы повысить уровень парламентского плюрализма, - говорится в заявлении, опубликованном на веб-странице Совета Европы.



«В принятом сегодня заключении отмечается, что предлагаемая реформа заслуживает позитивной оценки, ибо она завершает развитие грузинской политической системы в направлении парламентской системы и укрепляет полномочия парламента. С особым удовлетворением отмечается активное сотрудничество с парламентом Грузии, а также твердое обязательство грузинских властей не принимать какие-либо поправки, против которых возражала бы Венецианская комиссия», - отмечается в заявлении.



Венецианская комиссия считает, что движение в сторону полностью пропорциональной системы выборов всех членов парламента можно только приветствовать, поскольку ныне существующая смешанная система имеет тенденцию приводить к тому, что подавляющее большинство в парламенте принадлежит правящим партиям.



«Этот положительный шаг вперед на данном этапе частично ограничен тремя механизмами: это правило 5%-го барьера на парламентских выборах, перераспределение победившей партии нераспределенных голосов ниже 5%-го барьера и упразднение избирательных коалиций (партийных блоков). Несмотря на то, что 5%-й барьер соответствует европейским стандартам, вместе взятое это снижает возможность прохождения в парламент небольших партий.



На сегодняшней сессии Венецианская комиссия была проинформирована о том, что парламент Грузии рассматривает изменение механизма нераспределенных голосов, и что другие рекомендации Венецианской комиссии будут учтены», - говорится в пресс-релизе Венецианской комиссии.















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