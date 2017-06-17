Трамп объявил об ужесточении американской политики в отношении Кубы

17.06.2017 12:32 Президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении американской политики в отношении Кубы. С таким заявлением, как передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, он выступил в Майами, где проживает значительное количество не принявших социалистическую революцию кубинских иммигрантов.



В частности, администрация введет более жесткие ограничения в отношении американского выездного туризма на островное государство, а также запретит деловые операции лиц в юрисдикции США с кубинскими военными структурами.



В то же время Трамп оставил в силе многие дипломатические достижения Обамы, в том числе работу посольства США в Гаване.

«Свободная Куба — это то, чего мы с божьей помощью добьемся», — заявил глава Белого дома. «Мы больше не можем молчать перед лицом коммунистического угнетения», — добавил он.



Администрация Трампа также заявила, что действие имеющихся санкций против Кубы будет продлено, а какие-либо улучшения в этой сфере возможны лишь при условии, что Гавана предпримет шаги, направленные на политическую и экономическую либерализацию.



В декабре 2014 года главы США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро объявили о начале постепенной нормализации отношений между странами. Были восстановлены дипломатические связи, возобновлены регулярные коммерческие полеты, ослаблен ряд антикубинских санкций. Наложенное американскими властями после революции 1959 года торговое эмбарго действует до сих пор.



США в 1960 году ввели в отношении островного государства торговое эмбарго. Вашингтон пошел на этот шаг после того, как в 1959 году в результате революции к власти на Кубе пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро. В Госдепе посчитали, что новая власть является авторитарной, а на острове ограничиваются основные свободы и права человека, подвергаются репрессиям политические оппоненты режима.















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