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В Грузии объявлен мораторий на продажу сельскохозяйственных земель иностранным гражданам


17.06.2017   12:34
Парламент Грузии принял в третьем чтении проект, предполагающий объявление моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранным гражданам.

Изменения в законе «О собственности на земли сельскохозяйственного назначения», которые были рассмотрены в ускоренном режиме, были приняты единогласно, 87-мью голосами.

Согласно проекту, до вступления в силу изменений в Конституции, приостановлено действие «б» подпункта 1-го пункта статьи 4 закона «О собственности на земли сельскохозяйственного назначения», который предусматривает переход земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность не грузинских граждан, зарегистрированных за рубежом юридических лиц и, в соответствии с грузинским законодательством, не грузинских граждан, зарегистрировавших в Грузии юридические лица.






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