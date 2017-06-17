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Мэр Тбилиси обещает завершить реабилитацию проспекта Пекина до 10 сентября


17.06.2017   13:15
Проект реабилитации проспекта Пекина в Тбилиси завершится до 10 сентября, - об этом накануне заявил мэр Тбилиси Давид Нармания на проспекте Пекина, где начались реабилитационные работы.

Как отметил Давид Нармания, состоялось заседание рабочего штаба, на котором оперативные решения и задания были приняты и получены соответствующими службами.

«В связи с этими уже закрыта одна сторона проспекта Пекина, соответственно, движение стало односторонним. С утра начнет работу компания «Джорджиан Вотер энд Пауэр». С утра будут и ограничения движения. Соответственно, призываем водителей максимально избегать движения в этом направлении и передвигаться по альтернативным маршрутам, чтобы не возник дискомфорт, а также - с пониманием отнеслись к осуществлению очень важного проекта, ведь реабилитационные работы связаны с определенными ограничениями», - заявил Нармания.

По его словам, на заседании штаба договорились, что реабилитационные работы будут производиться в 24-часовом режиме.

По словам Нармания, на восстановление дороги и благоустройство тротуара из тбилисского бюджета будет потрачено до 3 млн лари.






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