Квирикашвили: Если мы не объединим сердца людей, никакого результата не получим

17.06.2017 15:45 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил население Тержолы с народным праздником. Георгий Квирикашвили побывал в доме-музее грузинского писателя Давида Клдиашвили, где обратился с речью к собравшейся общественности.



«Сколько бы мы не говорили о проектах в разных направлениях, самое главное все же одно – настрой и отношение людей друг к другу. Это вижу я сегодня в Зеда Симонети, и самое главное то, чтобы наш народ, грузинский народ смог консолидироваться, стать вместе, проявить больше любви друг к другу и продвинуть нашу страну вперед. Именно поэтому сегодняшний день – самый важный. Важны потраченные денежные средства и развитие инфраструктуры, однако, если мы не объединим сердца людей, никакого результата не получим. Именно поэтому поздравляю вас с сегодняшним днем. Отлаженная инфраструктура, возрожденные традиционные производства и подготовленные люди, и вместе совсем этим настрой и любовь людей друг к другу является тем, что спасет нашу страну. Именно поэтому мы сегодня здесь и именно поэтому сегодняшний день важен», - заявил Квирикашвили.



По его же словам, Имеретия обладает особенными возможностями с многих точек зрения, однако, прежде всего – это исключительные люди этого региона и, разумеется, географическое положение.



По информации Квирикашвили, в Тержоле осуществлены проекты на 8 млн лари – обустроена 26-киллометровая дорога, открыты 5 новых детских садов, восстановлены Галерея, выставочное пространство.















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