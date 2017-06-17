В лице Гельмута Коля грузинский народ потерял большого друга - Маргвелашвили

17.06.2017 16:04 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает глубокое сожаление в связи со смертью бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.



«Выражаю глубокое сожаление в связи со смертью бывшего канцлера ФРГ Гельмута Йозефа Михаэля Коля. Гельмут Коль был лидером эпохального значения, который сыграл особую роль в завершении холодной войны и объединении Европы. Неизмерим его вклад в развитие грузино-немецких отношений. В его лице грузинский народ потерял большого друга, поддержку которого мы не раз ощущали в важные для нас минуты.



Соболезную семье г-на Коля, правительству Германии и немецкому народу. Убежден, заслуги Гельмута Коля никогда не будут преданы забвению и его имя займет достойное место в истории немецкого народа и человечества», - говорится в заявлении грузинского президента.















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