Посол Германии выразил надежду на скорейшее расследование дела Мухтарлы

17.06.2017 17:02 У нас большие ожидания относительно правительства Грузии, что расследование по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы будет проведено очень скоро, - об этом заявила посол Германии в Грузии Хайке Пайч.



По словам посла, азербайджанский журналист попросил убежища в Грузии, а потом пропал.



«К этому обстоятельству мы присматриваемся с большим беспокойством и у нас большие ожидания, что со стороны правительства этот случай будет расследован очень скоро. Должны быть выяснены те обстоятельства, почему это произошло. У Грузии есть ответственность за демократический путь, чтобы были соблюдены права человека, и этот случай не соответствует именно этим стандартам. Наше правительство, наше посольство и гражданская общественность с большим интересом наблюдают за этим случаем и у нас большие ожидания относительно правительства Грузии, что расследование будет проведено очень скоро», - заявила посол.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

