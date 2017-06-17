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Кобахидзе предлагает президенту обсудить проект конституционного закона в прямом эфире
17.06.2017 20:53
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предлагает президенту страны вместе обсудить в прямом эфире проект конституционного закона.
«Мы можем вместе с президентом, тут речь не идет о дебатах, сесть перед журналистами, в медиа, перед общественностью и объяснить существующий документ. Могу обещать, что в условиях такого совместного обсуждения, все журналисты, общественность убедятся, что этот документ реально абсолютно отлажен с правовой точки зрения и формирует весьма упорядоченное парламентское правление», - заявил Кобахидзе в беседе с телекомпанией «Имеди».
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