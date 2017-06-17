Осужденного в ОАЭ грузинского депутата обвиняют в мошенничестве и на родине

17.06.2017 21:40



Тбилисский городской суд признал вину депутата парламента Грузии от оппозиционного блока «Альянс патриотов» Гелы Микадзе по делу о мошенничестве. Суд обязал Микадзе вернуть компании Rakia Georgia земельный участок, присвоенный им мошенническим путем, а также выплатить фирме 5 тысяч лари (более 2 тысяч долларов), сообщает телекомпания «Имеди».



Компании Rakia Georgia, которую в прошлом возглавлял депутат, обратилась в суд с гражданским иском против Микадзе. Дело касается покупки им в 2007 году участка площадью в 951 гектар, расположенного в селе Мухровани (регион Квемо Картли). По данным телекомпании, Микадзе от имени Rakia Georgia купил эту землю у своих партнеров за цену в 27,2 миллионов лари (более 11,2 миллионов долларов), что превосходит реальную стоимость участка в 10 раз.



В июле 2012 года депутат продал его за 2 миллиона лари (порядка 830 тысяч долларов) принадлежащей ему компании, зарегистрированной в оффшорной зоне. После, 2/3 своих долей в этой компании он продал партнерам Хатер Массааду и аль-Садеку за 2 доллара. Это уже второе судебное решение за последние два месяца, вынесенное против Микадзе. В мае суд Объединенных арабских эмиратов признал Микадзе виновным в присвоении 17,2 миллиона долларов и заочно приговорил к 15 годам тюрьмы заочно.



Тогда речь шла о соглашении между портом Поти в 2010-2011 годах, которым тогда владела компания Rakia, и компанией Raystar о создании совместного производства, а затем о его аннулировании. В тот период Микадзе также был руководителем компании Rakia Georgia. Юристы Rakia Georgia сразу заявили, что 17,2 миллиона долларов – это только небольшая часть солидной суммы, которую Микадзе присвоил мошенническим путем.



Уже после сегодняшнего заседания представители фирмы, которой некогда руководил депутат, снова заявили о его участии в международной мошеннической схеме. В ближайшее время Rakia Georgia обещает обнародовать новые материалы по делу. Сам бизнесмен, ставший в 2016 году депутатом, назвал решение Тбилисского суда «абсурдом» и сообщил журналистам о намерении перенести спор в арбитраж Лондона, сообщает агентство «Новости-Грузия».

















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