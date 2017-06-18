Вольский: Восстановление монархии будет носителем позитива для Грузии

18.06.2017 19:11 К вопросу восстановления монархии в Грузии я действительно отношусь позитивно, - об этом заявил вице-спикер большинства парламента Грузии Гия Вольский, комментируя соображение грузинского патриарха Илии II по поводу восстановления конституционной монархии.



«Монархия – это не только наше историческое прошлое, а очень успешный пример, существующий в Западной Европе. Эти страны характеризует весьма успешное развитие как с политической, так и экономической точки зрения. К этой теме у меня лично действительно позитивное отношение и не только исходя из эмоционального содержания – для меня у этого вопроса не только эмоциональное начало. Это связано совершенно с прагматическим видением. Установление конституционной монархии сейчас не считаю реальным, так как сам царский род, царская семья, царский дом пока что еще не так сформированы и не готовы к тому, чтобы представить реальную кандидатуру. Наверно потребуется много времени, однако если нынче же будет посеян позитивный настрой, было бы не плохо. Взглянем на пример Великобритании, Дании, Швеции, Бельгии, Норвегии и других стран, когда нацию и другие национальности объединяет царская семья», - заявил Вольский.



Грузия – древнейшая монархия. Конституционная монархия вносит спокойствие в страну, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.



«Грузия – древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может нам подумать о том, кем мы были в прошлом, кто есть сегодня и кем будем завтра. Может подумать о том, что Грузия – древнейшая монархия. По милости Божьей, нами правил царь. Сегодня часты случаи в мире, когда зовется монархом, царствует, однако не управляет. Это называется конституционная монархия и она вносит спокойствие в страну. Это, разумеется, не произойдет ни сегодня, ни завтра, однако мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее», - заявил Святейший. Он выразил надежду, что грузинский народ найдет пути к миру.















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