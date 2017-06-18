Администрация президента предлагает провести конституционные дебаты в президентском дворце

18.06.2017 19:25 Администрация президента Грузии выходит с инициативой обсудить конституционный проект в президентском дворце. Об этом заявил журналистам руководитель администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.



Как отметил Абашишвили, факт, что конституционный процесс в стране находится в весьма сложной фазе.

«Для того, чтобы реально не оказаться перед нулевым консенсусом в этом процессе, о котором мы говорили всегда и на который сейчас нам указывает Венецианская комиссия, необходимо предпринять определенные реальные шаги. Мы всегда поддерживали широкую вовлеченность, высокую легитимацию процесса и, соответственно, приветствуем заявление председателя парламента Грузии по поводу совместного обсуждения и предлагаем провести встречу здесь, в президентском дворце, в которой примут участие президент, председатель парламента, премьер, народный защитник, политические партии, НПО, эксперты и бизнес-ассоцации Грузии. И это будет освещено СМИ по тем проблемным вопросам, которые сегодня нам мешают реально достичь консенсуса. Это обсуждение нужно для того, чтобы это важнейший государственный документ был принят не однопартийно, а посредством широкого консенсуса», - заявил Абашишвили.



По его словам, что касается технических деталей, формата освещения, повестки дня встречи и т.д., президент поручил ему провести соответствующие консультации.



Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предлагает президенту страны вместе обсудить в прямом эфире проект конституционного закона.



«Мы можем вместе с президентом, тут речь не идет о дебатах, сесть перед журналистами, в медиа, перед общественностью и объяснить существующий документ. Могу обещать, что в условиях такого совместного обсуждения, все журналисты, общественность убедятся, что этот документ реально абсолютно отлажен с правовой точки зрения и формирует весьма упорядоченное парламентское правление», - заявил вчера Кобахидзе в беседе с телекомпанией «Имеди».















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