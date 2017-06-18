Мдинарадзе: Позиция патриарха в связи с восстановлением конституционной монархии заслуживает уважения – ничего не исключено

18.06.2017 19:28 Позиция патриарха в связи с восстановлением конституционной монархии заслуживает уважения – ничего не исключено, - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя соображение грузинского патриарха Илии II, высказанное им во время сегодняшней воскресной проповеди.



По оценке депутата, восстанавливать в Грузии сегодня монархию преждевременно, однако, через десять-двадцать лет – это может стать на повестку дня и переход на конституционную монархию может быть приемлемым.



«Позиция патриарха всегда заслуживает огромного уважения. Сегодня может страна и не готова к такому устройству как конституционная монархия, однако в будущем, сравнительно в далекой перспективе грузинский политический спектр, возможно, этот вопрос будет рассматривать очень серьезно, тем более, когда патриарх второй раз уже упоминает об этом в своей проповеди. Восстановление конституционной монархии может придать стране определенную особенность, индивидуализм и привлекательность с многих точек зрения», - отметил Мдинарадзе.



Грузия – древнейшая монархия. Конституционная монархия вносит спокойствие в страну, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.



«Грузия – древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может нам подумать о том, кем мы были в прошлом, кто есть сегодня и кем будем завтра. Может подумать о том, что Грузия – древнейшая монархия. По милости Божьей, нами правил царь. Сегодня часты случаи в мире, когда зовется монархом, царствует, однако не управляет. Это называется конституционная монархия и она вносит спокойствие в страну. Это, разумеется, не произойдет ни сегодня, ни завтра, однако мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее», - заявил Святейший. Он выразил надежду, что грузинский народ найдет пути к миру.















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