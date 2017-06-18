Администрация президента указала на комсомольский стиль заявлений спикера парламента

18.06.2017 21:26 Мы готовы предпринять шаги в направлении консенсуса, и в это время слышим заявления, сделанные в комсомольской тональности, которые никакой критики не выдерживают, - так откликнулась политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе на заявления председателя парламента и членов парламентского большинства.



Как отметила Чихрадзе в беседе с «IPN», относительно конституционной реформы «в самой правящей команде нет внутрипартийного консенсуса, и они решили указывать пальцем на других».

Администрация президента призывает правящую команду предпринять шаги для достижения консенсуса вместо того, чтобы переводить процесс в персональное противостояние.



«...Мы не раз слышали ложные обвинения, разговоры в оскорбительной тональности и, несмотря на это, готовы предпринять определенные шаги на пользу Конституции, и в то же время слышим какие-то заявления, сделанные в комсомольской тональности, которые никакой критики не выдерживают. За все это время они и в собственной команде не смогли достичь консенсуса, и сейчас собираются вести переговоры с сокомандниками и очень сомнительно, чтобы у них был ресурс того, что Конституция будет опираться на консенсус, чему нас учат все теории и о чем нам сказала Венецианская комиссия», - заявила Пикрия Чихрадзе.



По ее же словам, переводить разговор в склоки и персональные противостояния, имеющие десятистепенное значение, несерьезно и не служит интересам Конституции и государства.



Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту страны вместе обсудить в прямом эфире проект конституционного закона. Администрация президента Грузии, со своей стороны, вышла с инициативой обсудить проект конституционного закона в президентском дворце, в широком формате. В ответ председатель парламента и члены парламентского большинства заявили, что президент уклоняется от такого формата, который создаст общественности полноценное представление о конституционных изменениях.















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