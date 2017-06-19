Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня Венецианская комиссия опубликует рекомендации к проекту Конституции Грузии


19.06.2017   10:50
Сегодня Венецианская комиссия опубликует рекомендации к проекту Конституции Грузии. Венецианская комиссия приняла рекомендации в связи с проектом изменений 16 июня, в рамках 111 пленарной сессии, однако заключение будет обнародовано сегодня.

Как известно Венецианская комиссия положительно оценила процесс изменения конституции Грузии, но призвала власти пересмотреть правила формирования парламента для того, чтобы повысить уровень парламентского плюрализма
Венецианская комиссия считает, что движение в сторону полностью пропорциональной системы выборов всех членов парламента можно только приветствовать, поскольку ныне существующая смешанная система имеет тенденцию приводить к тому, что подавляющее большинство в парламенте принадлежит правящим партиям.

«Этот положительный шаг вперед на данном этапе частично ограничен тремя механизмами: это правило 5%-го барьера на парламентских выборах, перераспределение победившей партии нераспределенных голосов ниже 5%-го барьера и упразднение избирательных коалиций (партийных блоков). Несмотря на то, что 5%-й барьер соответствует европейским стандартам, вместе взятое это снижает возможность прохождения в парламент небольших партий. На сессии Венецианская комиссия была проинформирована о том, что парламент Грузии рассматривает изменение механизма нераспределенных голосов, и что другие рекомендации Венецианской комиссии будут учтены», - говорится в пресс-релизе Венецианской комиссии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия применяет самые минимальные тарифы грузоперевозок на маршруте «Юг-Запад»
В Карсе обсудят запуск железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс
Черноморская рыба будет допущена на рынок Евросоюза - Минэкономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазы решили проявить высокомерие и отказаться от подарка Тбилиси
На Женевских переговорах Тбилиси потребует наказания Рашида Канджи-Оглы
Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней сдался властям
В Сухуми убита 20-летняя девушка
В Сухуми подстрелили сотрудника «таможенной службы»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан, Иран, Грузия, Украина и Польша создают новый логистический продукт
Побережье Дагестана потрясло четыре раза
Спикер парламента Грузии планирует встречу с патриархом по вопросу конституционной монархии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна