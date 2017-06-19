Сегодня Венецианская комиссия опубликует рекомендации к проекту Конституции Грузии

19.06.2017 10:50 Сегодня Венецианская комиссия опубликует рекомендации к проекту Конституции Грузии. Венецианская комиссия приняла рекомендации в связи с проектом изменений 16 июня, в рамках 111 пленарной сессии, однако заключение будет обнародовано сегодня.



Как известно Венецианская комиссия положительно оценила процесс изменения конституции Грузии, но призвала власти пересмотреть правила формирования парламента для того, чтобы повысить уровень парламентского плюрализма

Венецианская комиссия считает, что движение в сторону полностью пропорциональной системы выборов всех членов парламента можно только приветствовать, поскольку ныне существующая смешанная система имеет тенденцию приводить к тому, что подавляющее большинство в парламенте принадлежит правящим партиям.



«Этот положительный шаг вперед на данном этапе частично ограничен тремя механизмами: это правило 5%-го барьера на парламентских выборах, перераспределение победившей партии нераспределенных голосов ниже 5%-го барьера и упразднение избирательных коалиций (партийных блоков). Несмотря на то, что 5%-й барьер соответствует европейским стандартам, вместе взятое это снижает возможность прохождения в парламент небольших партий. На сессии Венецианская комиссия была проинформирована о том, что парламент Грузии рассматривает изменение механизма нераспределенных голосов, и что другие рекомендации Венецианской комиссии будут учтены», - говорится в пресс-релизе Венецианской комиссии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

