ООН: В мире насчитывается 65,6 млн вынужденно покинувших свои дома людей

19.06.2017 11:46 Более 65,6 млн беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц насчитывалось в мире в конце 2016 год. Это число на 300 тыс. больше, чем в 2015 году и является рекордным за все время ведения статистики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном 19 июня в Женеве ежегодном докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).



"К концу 2016 года 65,6 млн человек в мире были принудительно перемещенными лицами в результате преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека, - говорится в исследовании "Глобальные тенденции: принудительное перемещение - 2016". - Это число на 300 тыс. человек больше, чем в предыдущем году и представляет собой рекордный показатель". Как поясняют в УВКБ, речь идет о трех категориях вынужденно покинувших свои дома людей: 22,5 млн человек нашли приют за пределами своих стран и являются, по своему статусу, беженцами, еще 40,3 млн - это внутренне перемещенные лица, а 2,8 млн - это просители убежища, добивающиеся за пределами своих стран международной защиты.



"За довольно стабильными цифрами скрывается очень нестабильная ситуация", - заявил в связи с публикацией доклада Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Выступая на пресс-конференции, он отметил, что за прошлый год около 7 млн человек вернулись в свои дома, и в то же время появилось более 10 млн новых и "повторных" беженцев.



Самую большую группу беженцев - 5,5 млн - составляют сирийцы. Кроме того, 6,3 млн жителей Сирии являются внутренне перемещенными лицами, а 185 тыс. - просителями убежища. Таким образом, говорится в докладе, в Сирии более половины населения (650 человек на каждую тысячу населения) были вынуждены покинуть свои дома.



Второе место по числу вынужденных переселенцев (7,7 млн) занимает Колумбия. Далее следуют Афганистан (4,7 млн), Ирак (4,2 млн), Южный Судан (3,3 млн), Судан (2,9 млн), Демократическая Республика Конго (2,9 млн), Сомали (2,6 млн), Нигерия (2,5 млн), Украина (2,1 млн) и Йемен (2,1 млн).















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