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Кобахидзе обещает обсудить инициативу патриарха о конституционной монархии


19.06.2017   11:55
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что большинство обсудит предложение патриарха по поводу конституционной монархии. Кобахидзе отметил, что комментарий по этому вопросу он сделает после обсуждения.

«У нас по этому вопросу будет обсуждение. На основании этого обсуждения мы сможем позже сделать комментарий», - сказал Ираклий Кобахидзе.

Грузия – древнейшая монархия. Конституционная монархия вносит спокойствие в страну, - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия II во время воскресной проповеди в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.

«Грузия – древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может нам подумать о том, кем мы были в прошлом, кто есть сегодня и кем будем завтра. Может подумать о том, что Грузия – древнейшая монархия. По милости Божьей, нами правил царь. Сегодня часты случаи в мире, когда зовется монархом, царствует, однако не управляет. Это называется конституционная монархия и она вносит спокойствие в страну. Это, разумеется, не произойдет ни сегодня, ни завтра, однако мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее», - заявил Святейший. Он выразил надежду, что грузинский народ найдет пути к миру.






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