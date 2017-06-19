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Кобахидзе еще раз призывает президента к обсуждению конституционных изменений в прямом эфире


19.06.2017   12:13
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе еще раз призывает президента Грузии к обсуждению конституционных изменений в прямом эфире.

Кобахидзе надеется, что президент согласится на этот формат.

«Мы можем еще раз призвать президента к тому, чтобы обратиться к этому формату обсуждения и очень широко представить населению информацию о конституционных изменениях. Еще раз выражу надежду, что президент примет этот формат и не откажется от участия», - заявил Кобахидзе.

Он также назвал печальным тот факт, что президент отказался от первого предложения.






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