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Саакашвили: Если гибель Осураули подтвердится, ответственность за это возлагается на Иванишвили


19.06.2017   13:45
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал информацию, распространенную о возможной гибели грузинского летчика Сосо Осураули в Конго, и пишет, что если этот факт подтвердится, ответственность за это полностью возлагается на Иванишвили.

Михеил Саакашвили вспоминает факт захвата шести грузинских моряков сомалийскими пиратами, когда командированный в Сомали Георгий Карбелашвили с помощью болгарских спецслужб и местных сил освободил все шесть пленников.

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"Когда сомалийские пираты задержали шесть наших моряков, я создал в Тбилиси штаб, и выслал в Сомали группу под руководством Георгия Карбелашвили. Георгий со своей стороны нанял отряд специального назначения из Болгарии, и местных силовиков, и в результате нескольких недель попыток мы вызволили невредимо всех наших граждан. А также вместе с ними освободили нескольких турецких заложников.

Я встретил освобожденных в аэропорте Стамбула на красном ковре вместе с Эрдоганом, и вся Турция благодарила нас. То, что они не смогли, сделали мы.

Если гибель нашего летчика в Конго подтвердится, ответственность полностью возлагается на Иванишвили, который сначала почти до нуля сократил воздушные силы Грузии, и с трудом подготовленных летчиков заставил поехать заграницу искать работу, а потом бросил в опасности Сосо Осураули"- пишет Михеил Саакашвили на Facebook.







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