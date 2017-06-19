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Глава МВД: на записях с места похищения Мухтарлы, нет людей в полицейской форме


19.06.2017   15:04
Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявляет, что на записях изъятых с камер видеонаблюдения на месте, где предположительно был похищен азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, не зафиксировано ни одного человека в полицейской форме. Об этом министр внутренних дел заявил в интервью изданию Primetime.

«Как вы думайте, средь бела дня работники криминальной полиции, одетые в форму, похищают человека, в центре города и это никто не видит. Я даже теоретически не могу допустить эту версию», — заявил Мгебришвили.

Как заявил глава ВД, согласно постановлению суда, были также изъяты записи, со всех локаций названных адвокатом Афгана Мухталлы, и со всех предполагаемых маршрутов, опрошено большое число граждан.

Отвечая на вопрос издания, какие выводы можно сделать из полученных записей, глава МВД ответил, что может с уверенностью сказать о том, что передвижения людей в полицейской форме по данным маршрутам не зафиксировано.






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